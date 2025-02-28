Мир з надійними гарантіями Україні: ЗМІ довідались деталі майбутнього рішення саміту ЄС

Лідери країн-членів ЄС під час саміту щодо безпеки України та Європи 6 березня планують затвердити комюніке, у якому буде йти мова про необхідність надійних гарантій безпеки для України у ході будь-яких потенційних переговорів про завершення війни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило "Суспільне", яке отримало у своє розпорядження проєкт комюніке.

Згідно з документом, країни-члени ЄС хочуть визначити власну позицію щодо потенційних мирних переговорів про завершення російсько-української війни та відзначити важливість присутності ЄС на цих переговорах.

У контексті потенційних мирних переговорів Єврорада відзначить важливість наступних принципів: не може бути переговорів щодо України без України; не може бути переговорів про європейську безпеку без участі Європи; безпека України та Європи пов’язані; перемир’я може відбутися лише в рамках всеосяжної мирної угоди; будь-яка така угода повинна супроводжуватися міцними та надійними гарантіями безпеки для України.

"Досягнення "миру через силу" вимагає, щоб Україна перебувала в найсильнішій можливій позиції. Це стосується як до, так і під час та після переговорів для припинення війни. З цією метою Європейський Союз залишається відданим, в координації з партнерами-однодумцями, наданню посиленої політичної, фінансової, економічної, гуманітарної, військової та дипломатичної підтримки Україні та її народу", – йдеться у проєкті.

"Суспільне" також отримало інформацію, про яку раніше повідомило агентство Bloomberg, що ЄС розглядає можливість призначення спеціального представника на потенційних мирних переговорах щодо завершення російсько-української війни.

Нагадаємо, глава Євроради Антоніу Кошта запросив президента України Володимира Зеленського на саміт лідерів ЄС 6 березня, що буде присвячений європейській обороні і Україні.