Мир с надежными гарантиями Украине: СМИ узнали детали будущего решения саммита ЕС

Лидеры стран-членов ЕС во время саммита по безопасности Украины и Европы 6 марта планируют утвердить коммюнике, в котором будет идти речь о необходимости надежных гарантий безопасности для Украины в ходе любых потенциальных переговоров о завершении войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило "Суспільне", которое получило в свое распоряжение проект коммюнике.

Согласно документу, страны-члены ЕС хотят определить свою позицию относительно потенциальных мирных переговоров о завершении российско-украинской войны и отметить важность присутствия ЕС на этих переговорах.

В контексте потенциальных мирных переговоров Евросовет отметит важность следующих принципов: не может быть переговоров по Украине без Украины; не может быть переговоров о европейской безопасности без участия Европы; безопасность Украины и Европы связаны; перемирие может состояться только в рамках всеобъемлющего мирного соглашения; любое такое соглашение должно сопровождаться прочными и надежными гарантиями безопасности для Украины.

"Достижение "мира через силу" требует, чтобы Украина находилась в самой сильной возможной позиции, как до, так и во время и после переговоров для прекращения войны. С этой целью Европейский Союз остается преданным, в координации с партнерами-единомышленниками, предоставлению усиленной политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украине и ее народу", – говорится в проекте.

"Суспільне" также получило информацию, о которой ранее сообщило агентство Bloomberg, что ЕС рассматривает возможность назначения специального представителя на потенциальных мирных переговорах по завершению российско-украинской войны.

Напомним, глава Евросовета Антониу Кошта пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит лидеров ЕС 6 марта, который будет посвящен европейской обороне и Украине.