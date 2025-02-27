Bloomberg: ЄС обговорить призначення представника на "мирних переговорах" щодо України

Лідери Європейського Союзу на зустрічі 6 березня обговорять призначення спеціального посланника, який представлятиме ЄС на можливих переговорах щодо "припинення війни" Росії проти України.

Про це агентство Bloomberg дізналось від поінформованих джерел, пише "Європейська правда".

Спеціальний саміт ЄС, про скликання якого раніше оголосив голова Європейської ради Антоніу Кошта, буде присвячений питанням європейської оборони.

На зустріч, як відомо, запрошений і президент України Володимир Зеленський.

За інформацією Bloomberg, дискусії на саміті будуть спрямовані на вироблення єдиної позиції щодо оборони – як для переозброєння Європейського континенту, так і щодо України.

Обговорення торкнеться і призначення спецпредставника для участі в майбутніх "мирних переговорах" щодо України, пише агентство.

У Києві раніше сказали, що європейським країнам слід швидко визначити особу "рівня лідера", яка би представляла Європу у потенційних перемовинах про завершення російсько-української війни.

Цю ідею також підтримали кілька європейських лідерів, зокрема президент Фінляндії Александер Стубб, зазначивши, що Європі потрібно призначити "спеціального посланника" для участі в переговорах про "мир" в Україні.