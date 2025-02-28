Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату у Вашингтоні

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона у п’ятницю зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США.

Про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

Головними темами перемовин із сенаторами, за словами президента, стали продовження військової допомоги Укрїні та відповідні законодавчі ініціативи, зустріч із президентом Трампом, зусилля для досягнення справедливого й міцного миру, українське бачення закінчення війни та важливість надійних гарантій безпеки.

Фото з Telegram-каналу Офісу президента України

"Пишаємося тим, що маємо таких стратегічних партнерів і друзів, як Сполучені Штати Америки. Дякуємо за незмінну двопалатну та двопартійну підтримку України впродовж усіх трьох років повномасштабної російської агресії", – написав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський прибув у п’ятницю до Білого дому на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

В рамках візиту заплановане підписання так званої "угоди про надра" – Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови.

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