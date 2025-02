Зеленський прибув до Білого дому на зустріч з Трампом

Президент України Володимир Зеленський прибув у п’ятницю до Білого дому на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Про це свідчить трансляція, яку з місця подій ведуть американські ЗМІ, повідомляє "Європейська правда".

Президент США потиснув руку Зеленському на ганку Білого дому, коли той вийшов з автомобіля.

Зеленського вітали у Білому домі військовослужбовці, які несли 56 прапорів усіх американських штатів і територій, а також прапори США та України.

Це вже п'ятий візит Зеленського до Білого дому.

Востаннє Володимир Зеленський мав особисту зустріч із Трампом у грудні в Парижі під час відкриття Нотр-Даму після реконструкції. Тоді Дональд Трамп ще офіційно не вступив на посаду президента США.

Зеленський приїхав до Білого дому після зустрічі з американськими сенаторами.

Really good bipartisan meeting before President Zelensky heads to the White House. We stand with Ukraine.🇺🇦 pic.twitter.com/s5NJx0BcKZ