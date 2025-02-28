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Зеленський прибув до Білого дому на зустріч з Трампом

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Новини — П'ятниця, 28 лютого 2025, 18:23 — Христина Бондарєва

Президент України Володимир Зеленський прибув у п’ятницю до Білого дому на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Про це свідчить трансляція, яку з місця подій ведуть американські ЗМІ, повідомляє "Європейська правда".

Президент США потиснув руку Зеленському на ганку Білого дому, коли той вийшов з автомобіля.

 

Зеленського вітали у Білому домі військовослужбовці, які несли 56 прапорів усіх американських штатів і територій, а також прапори США та України.

Це вже п'ятий візит Зеленського до Білого дому.

Востаннє Володимир Зеленський мав особисту зустріч із Трампом у грудні в Парижі під час відкриття Нотр-Даму після реконструкції. Тоді Дональд Трамп ще офіційно не вступив на посаду президента США.

Зеленський приїхав до Білого дому після зустрічі з американськими сенаторами. 

Перед зустріччю у Трампа і Зеленського заплановані короткі заяви для ЗМІ, а після зустрічі заяви обох президентів для медіа та спільна пресконференці о 13:00 за місцевим часом (20:00 за київським часом).

Перед тим заплановане підписання так званої "угоди про надра" –  Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови.

У четвер 27 лютого, напередодні зустрічі, Дональд Трамп висловив здивування тим, що раніше кілька разів назвав Володимира Зеленського диктатором.

Також він заявив, що довго знає правителя Росії Владіміра Путіна і не вірить, що той порушить мирну угоду про припинення російсько-української війни, коли вона буде укладена.

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США Зеленський Трамп
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