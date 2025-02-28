Зеленський – Трампу: сподіваємось, разом можемо зупинити Путіна

Президент Володимир Зеленський сказав лідеру США Дональду Трампу, що з Владіміром Путіним – якого він назвав убивцею і терористом – неможливі територіальні компроміси.

Про це він сказав під час зустрічі в Білому домі 28 лютого, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський згадав слова Трампа, який закликав припинити війну.

"Я вважаю, дуже важливо сказати спочатку ці слова Путіну на початку війни. Тому що він убивця і терорист. Але я сподіваюсь, що ми разом можемо його зупинити", – додав він.

Президент зазначив, що важливо зберегти Україну, її цінності та демократію.

"І, звісно – ніяких компромісів з убивцею щодо нашої території", – сказав Зеленський, маючи на увазі Путіна.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув у п’ятницю до Білого дому на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

В рамках візиту заплановане підписання так званої "угоди про надра" – Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови.

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