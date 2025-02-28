Президент Владимир Зеленский сказал лидеру США Дональду Трампу, что с Владимиром Путиным – которого он назвал убийцей и террористом – невозможны территориальные компромиссы.

Об этом он сказал во время встречи в Белом доме 28 февраля, сообщает "Европейская правда".

Зеленский вспомнил слова Трампа, который призвал прекратить войну.

"Я считаю, очень важно сказать сначала эти слова Путину в начале войны. Потому что он убийца и террорист. Но я надеюсь, что мы вместе можем его остановить", – добавил он.

Президент отметил, что важно сохранить Украину, ее ценности и демократию.

"И, конечно – никаких компромиссов с убийцей по нашей территории", – сказал Зеленский, имея в виду Путина.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в пятницу в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

В рамках визита запланировано подписание так называемого "соглашения о недрах" – Двустороннего соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления.

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