Зеленский – Трампу: надеемся, вместе можем остановить Путина
Президент Владимир Зеленский сказал лидеру США Дональду Трампу, что с Владимиром Путиным – которого он назвал убийцей и террористом – невозможны территориальные компромиссы.
Об этом он сказал во время встречи в Белом доме 28 февраля, сообщает "Европейская правда".
Зеленский вспомнил слова Трампа, который призвал прекратить войну.
"Я считаю, очень важно сказать сначала эти слова Путину в начале войны. Потому что он убийца и террорист. Но я надеюсь, что мы вместе можем его остановить", – добавил он.
Президент отметил, что важно сохранить Украину, ее ценности и демократию.
"И, конечно – никаких компромиссов с убийцей по нашей территории", – сказал Зеленский, имея в виду Путина.
Напомним, Владимир Зеленский прибыл в пятницу в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом.
В рамках визита запланировано подписание так называемого "соглашения о недрах" – Двустороннего соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления.
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