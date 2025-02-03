Трамп каже, що у торговій війні американці можуть відчути "біль" 

Президент США Дональд Трамп попередив американців, що вони можуть зіткнутися з економічним "болем" через торгові тарифи проти трьох найбільших торговельних партнерів Сполучених Штатів – Мексики, Канади і Китаю.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Президент США також пригрозив ширшою торговельною війною, яка охопить Європейський Союз і, можливо, Британію.

"Це буде золотий час для Америки! Чи буде біль? Так, можливо (а можливо і ні!). Але ми зробимо Америку знову великою! І все це буде варте тієї ціни, яку доведеться заплатити", – написав Трамп 2 лютого щодо впливу тарифів на американських споживачів.

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Трамп повідомив журналістам, що планує провести переговори з лідерами Канади та Мексики 3 лютого щодо мит, які, на думку експертів, можуть похитнути світову економіку, хоча він не натякав на те, що переосмислює свої дії.

Трамп також сказав, що тарифи на товари з ЄС "безумовно будуть", і що це станеться "досить скоро". Він також припустив, що Велика Британія може стати об'єктом тарифів.

ЄС 2 лютого заявив, що "рішуче" відповість, якщо Трамп запровадить тарифи, хоча Брюссель сподівається уникнути торговельної війни шляхом переговорів.

Останні заяви Трампа з'явилися в той час, коли країни, проти яких спрямовані тарифи – Канада, Мексика і Китай – погрожували заходами у відповідь, а також закликали до торговельних переговорів замість тарифів, які можуть призвести до зростання витрат для споживачів і завдати удару по економіці всіх залучених сторін.

Трамп каже, що тарифи необхідні для стримування імміграції та торгівлі наркотиками і стимулювання вітчизняної промисловості.

Оскільки Канада та Мексика є головними джерелами імпорту сирої нафти в США, ціни на нафту в Сполучених Штатах підскочили більш ніж на 1 долар, тоді як ф’ючерси на бензин зросли на 3%, повідомило агентство Reuters.

Мита Трампа охоплять майже половину всього імпорту США і вимагатимуть від Сполучених Штатів більш ніж подвоїти власне виробництво, передбачають аналітики.

Ці заходи, викладені в трьох виконавчих указах, мають набути чинності у вівторок. Канада і Мексика анонсували власні 25-відсоткові тарифи на американські товари у відповідь на дії Трампа.

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