Канада і Мексика відреагували своїми тарифами у відповідь на мита Трампа

Канада і Мексика анонсували власні 25-відсоткові тарифи на американські товари після того як президент США Дональд Трамп запровадив мита на їх товари.

Про це, як пише "Європейська правда" повідомляє ABC News.

Представники Білого дому оголосили, що президент Дональд Трамп запровадив 25% мита на товари з Мексики та Канади і 10% мита на товари з Китаю.

За словами представника Білого дому, мита будуть введені 4 лютого трьома окремими виконавчими наказами, підписаними для кожної країни.

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Тарифи такого масштабу, ймовірно, збільшать ціни, які сплачують американські покупці, оскільки імпортери, як правило, перекладають частку витрат на ці вищі податки на споживачів.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і президентка Мексики Клаудія Шейнбаум відреагували в суботу ввечері на запроваджені тарифи.

Трюдо заявив, що Канада запровадить 25% тарифи на американські товари вартістю 155 мільярдів доларів.

"Це включає негайні тарифи на товари вартістю 30 мільярдів доларів, які набудуть чинності у вівторок, а потім протягом 21 дня будуть введені додаткові тарифи на американські товари вартістю 125 мільярдів доларів", – сказав прем'єр-міністр.

Трюдо закликав канадців читати етикетки в продуктових магазинах і віддавати перевагу "канадському віскі, а не бурбону з Кентуккі", відмовитися від апельсинового соку з Флориди і "змінити плани на літні канікули", щоб відвідати місця всередині Канади.

Шейнбаум сказала, що вона доручила чиновникам свого уряду реалізувати план Б, "який включає в себе тарифні і нетарифні заходи на захист інтересів Мексики".

Тарифи, запроваджені Білим домом, можуть призвести до підвищення цін на цілу низку товарів – від авокадо і текіли до автозапчастин.

Однак вплив на ціни залишається неясним, оскільки компанії в ланцюжку поставок можуть вирішити взяти на себе частину або весь тарифний тягар, додали деякі експерти.

Трамп раніше стверджував, що його адміністрація запровадить 25-відсоткові тарифи на імпорт з Мексики та Канади, починаючи з 1 лютого, тобто вже завтра.

Премʼєр Канади Джастін Трюдо заявив, що Оттава готова до заходів у відповідь на тарифи, але попередив, що на країну чекають "важкі часи".