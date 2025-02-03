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Одіозний Джорджеску пояснив свої слова з територіальними претензіями до України

Новини — Понеділок, 3 лютого 2025, 11:15 — Марія Ємець

Ультраправий румунський політик Келін Джорджеску, який переміг у скасованому першому турі президентських виборів в Румунії, сказав, що говорить про можливість приєднання "румунських земель" у складі України "суто теоретично" і що, на його думку, румунські політики мають на це право. 

Як повідомляє Digi24, пише "Європейська правда", про це він заявив у телеефірі у неділю. 

Джорджеску пояснив, що говорив про поділ України як "абсолютно теоретичну гіпотезу" та назвав політиків, які розкритикували його заяви, "недалекими".

"Ми маємо вчитися з нашого історичного досвіду. Зараз світ змінюється… У той час, якщо говорити про період Другої світової, ми зробили багато помилок, ми не дуже розуміли, як позиціонувати себе. І Велика Румунія стала Малою Румунією. Це реальність", – сказав Джорджеску, додавши, що "добре бути готовими до всього". 

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Минулого тижня Келін Джорджеску відзначився неодноразовими згадками про "румунські території України", повторив тези російської пропаганди про те, що "Україна вигадана держава" і назвав президента Володимира Зеленського "напівдиктатором".   

У Міністерстві закордонних справ Румунії після висловлювань Джорджеску підтвердили непохитну підтримку українського суверенітету. 

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Румунія
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