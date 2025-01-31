Джорджеску знову заговорив про "румунські території України", назвав Зеленського напівдиктатором

Колишній кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску знову заговорив про "румунські території в Україні" і розкритикував президента Володимира Зеленського, якого назвав "напівдиктатором".

Про це він сказав в ефірі телеканалу Realitatea Plus, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Хоча війну проти України розпочав Владімір Путін, Джорджеску звинувачує політиків у Києві в "розпалюванні конфлікту", який призвів до "дестабілізації європейської економіки".

Джорджеску заявив, що у нього "є проблема з поведінкою" президента України Володимира Зеленського, і назвав його "напівдиктатором".

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"Я з усією емпатією і повагою ставлюся до українського народу. Ми відкрили наші кордони і двері наших будинків для наших сусідів. Однак у мене є проблема з корупцією і фальшивим ставленням політиків, в тому числі і в Києві", – сказав він.

"У мене також є проблема з напівдиктаторами, які ставлять власні інтереси та інтереси групи, яку вони представляють, вище за національні інтереси. Тому я запитую: чому пан Зеленський, як і пан Йоганніс, не допускає вільних виборів? Невже вони не бояться? Скільки разів пан Зеленський просив про діалог, перш ніж просити зброю? Жодного разу", – заявив Джорджеску.

Він також виступив з роз'ясненнями щодо своєї заяви, згідно з якою "Україна – це вигадана держава".

"Те, що Україна є державою, створеною з волі великих держав, – це історичний факт. Це не слід вважати тенденційним або наклепницьким твердженням. Навіть Німеччина переосмислила себе в 1989 році з падінням стіни, тому цю заяву слід розглядати не як образу, а як історичну правду, яку потрібно враховувати. Що б не вирішили великі держави, вони все ще мають право вирішувати", – сказав Джорджеску.

Він також знову заговорив про "румунські території в Україні" і висміяв реакцію українського МЗС, яке звинуватило Джорджеску в тому, що він "має господарів у Москві".

"Що стосується згадок про румунські території в Україні, я радий бачити бурхливу реакцію українського МЗС, тому що це означає, що дипломати в Києві також відчули, як звучить заява, що створює національне розчарування.

Це те саме, що відчувають десятки тисяч румунів в Україні, вчителі, сім'ї та всі разом, коли бачать, що вони теж не отримують великої поваги до мови та історії румунського народу, народу, який відкрив свої обійми і серця хвилям українських біженців", – сказав він.

Напередодні у Міністерстві закордонних справ Румунії підтвердили непохитну підтримку українського суверенітету після заяв ультраправого проросійського румунського політика Келіна Джорджеску.