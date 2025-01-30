МЗС Румунії підтвердило непохитну підтримку України після заяв проросійського Джорджеску

У Міністерстві закордонних справ Румунії підтвердили непохитну підтримку українського суверенітету після заяв ультраправого проросійського румунського політика Келіна Джорджеску.

Про це зовнішньополітичне відомство країни написало в X (Twitter), передає "Європейська правда".

У четвер, 30 січня, МЗС Румунії "рішуче підтвердило" непохитну позицію на підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Ця позиція є чіткою і ґрунтується на міжнародному праві, національних інтересах та довгостроковій зовнішній політиці, що базується на цінностях", – заявили там.

Реклама:

Як відомо, Джорджеску назвав Україну вигаданою державою і заявив, що її поділ між сусідніми державами – невідворотний.

На ці слова відреагувало МЗС України, де заявили, що озвучені румунським політиком тези повністю тотожні тезам російської пропаганди, що "вказує на повну залежність від господарів у Москві".

Читайте детальніше про те, чому в Румунії стає все складніше зупинити російський реванш.