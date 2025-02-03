Одиозный Джорджеску объяснил свои слова с территориальными претензиями к Украине

Ультраправый румынский политик Кэлин Джорджеску, победивший в отмененном первом туре президентских выборов в Румынии, сказал, что говорит о возможности присоединения "румынских земель" в составе Украины "чисто теоретически" и что, по его мнению, румынские политики имеют на это право.

Как сообщает Digi24, пишет "Европейская правда", об этом он заявил в телеэфире в воскресенье.

Джорджеску объяснил, что говорил о разделении Украины как "абсолютно теоретическую гипотезу" и назвал политиков, которые раскритиковали его заявления, "недалекими".

"Мы должны учиться из нашего исторического опыта. Сейчас мир меняется... В то время, если говорить о периоде Второй мировой, мы сделали много ошибок, мы не очень понимали, как позиционировать себя. И Великая Румыния стала Малой Румынией. Это реальность", – сказал Джорджеску, добавив, что „хорошо быть готовыми ко всему".

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На прошлой неделе Кэлин Джорджеску отметился неоднократными упоминаниями о "румынских территориях Украины", повторил тезисы российской пропаганды о том, что "Украина вымышленное государство", и назвал президента Владимира Зеленского "полудиктатором".

В Министерстве иностранных дел Румынии после высказываний Джорджеску подтвердили непоколебимую поддержку украинского суверенитета.