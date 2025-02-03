Лідерка німецьких ультраправих більше не прагне виходу з єврозони

Співголова "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") і кандидатка у канцлери від партії Аліса Вайдель більше не вважає необхідним вихід Німеччини з єврозони.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Вайдель наводить Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Лідерка "АдН" пом'якшила позиції своєї партії, викладені в програмі до майбутніх федеральних виборів, що пройдуть 23 лютого. У ній "АдН" закликає до виходу з Європейського валютного союзу і запровадження національної валюти, тобто повернення до дойчмарки.

"Але я думаю, що вже занадто пізно виходити з євро в будь-якому випадку. Це треба було зробити до того, як почався порятунок євро", – сказала Вайдель в ефірі телеканалу ARD.

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Що стосується поточної економічної ситуації, Вайдель оцінила євро як нестабільну валюту і послалася на високу інфляцію. Вона спрогнозувала неконтрольований розвиток спільної європейської валюти.

"Євро в його нинішньому вигляді довго не протримається", – сказала вона, пояснюючи свою оцінку з точки зору економічних умов.

Нагадаємо, напередодні виборів у Німеччині ультраправі займають друге місце в опитуваннях.

Раніше Вайдель обіцяла, що у разі її приходу до влади робота газопроводу "Північний потік" буде відновлена.

Детально про те, хто така Аліса Вайдель, читайте у статті: Матір, лесбійка та "подруга Путіна".