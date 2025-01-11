Лідерка ультраправих Німеччини пообіцяла знову запустити "Північний потік"

Лідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель пообіцяла, що у разі її приходу до влади робота газопроводу "Північний поток" буде відновлена.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NTV.

У суботу на партійній конференції у східнонімецькому місті Різа "АдН" вперше в історії обрала свого кандидата у канцлери – Алісу Вайдель.

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У своїй промові після обрання Вайдель заявила, що уряд за її участі "знесе всі вітрові турбіни" у Німеччині та, "звичайно ж, поверне до роботи працездатні атомні електростанції".

Вона також окреслила свої плани щодо заходів, які вона реалізує протягом перших 100 днів після приходу до влади.

Зокрема, вона пообіцяла, що Німеччина знову отримуватиме російський газ через газопровід "Північний потік", що проходить по дну Балтійського моря.

"Ми повернемо "Північний потік" в експлуатацію, ви можете на це розраховувати", – сказала Вайдель.

Нагадаємо, у вересні 2022 року трубопроводи "Північний потік-1" та "Північний потік-2", побудовані для транспортування російського газу до Європи, були серйозно пошкоджені внаслідок вибухів. Ніхто досі не взяв на себе відповідальність за ці вибухи.

Партія "Альтернатива для Німеччини" є однією з найбільш проросійських у країні. На дострокових парламентських виборах 23 лютого їй прогнозують друге місце, проте вона не має шансів увійти в уряд, оскільки всі інші партії відмовляються співпрацювати з нею.

За півтора місяця до дострокових виборів "Альтернатива для Німеччини" демонструє зростання рейтингів.

Детально про те, хто така Аліса Вайдель, читайте у статті: Матір, лесбійка та "подруга Путіна".