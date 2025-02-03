Орбан прийме у Будапешті лідерку німецьких ультраправих

Лідерка ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") Аліса Вайдель планує наступного тижня відвідати Будапешт і зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

Аліса Вайдель хоче зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном ще перед федеральними виборами у Німеччині.

"Дякую за ваше запрошення, прем'єр-міністре Вікторе Орбан. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з вами", – написала вона у соцмережі X (Twitter).

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Орбан підтвердив зустріч в інтерв'ю Neue Zürcher Zeitung: "Аліса Вайдель зателефонувала мені і попросила про зустріч. Я прийму її в Будапешті наступного тижня".

За словами прессекретаря Вайдель Даніеля Таппа, кандидатка в канцлери від "АдН" буде в Будапешті 11 і 12 лютого для зустрічі з Орбаном.

Протягом багатьох років "АдН" підкреслювала свою близькість до правопопулістської та критично налаштованої до ЄС політики Орбана, який править Угорщиною з 2010 року. Минулого року Вайдель заявила, що повністю захоплюється Орбаном, а також австрійським політиком від Партії свободи Гербертом Кіклем.

"АдН" може отримати 20 відсотків голосів. Якщо їхній лідер хоче поговорити зі мною, чому я маю відмовити? Якби Олаф Шольц зателефонував мені, я б також прийняв його. Але небезпека не є гострою", – сказав Орбан.

Минулого тижня Орбан викликав ажіотаж, коли привітав "АдН" після того, як вона допомогла пропозиції консерваторів вперше отримати більшість у Бундестазі. 29 січня німецький парламент на засіданні з незначною перевагою підтримав запропонований консерваторами з ХДС/ХСС план щодо посилення контролю над міграцією.

"Доброго ранку, Німеччино! Ласкаво просимо до клубу!" – написав Орбан у соціальній мережі X. Лідер "АдН" Аліса Вайдель відповіла словами: "Доброго ранку, Угорщино! Дякую, Вікторе Орбан – приємно бути частиною клубу".

Віктор Орбан роками піддається критиці в ЄС за звинуваченнями в порушенні принципів демократії та верховенства права. Через конфлікт його партія "Фідес" у 2021 році вийшла з Європейської народної партії (ЄНП), до якої також входять німецькі консерватори ХДС і ХСС.