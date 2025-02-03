Орбан примет в Будапеште лидера немецких ультраправых

Лидер ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдГ") Алиса Вайдель планирует на следующей неделе посетить Будапешт и встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

Алиса Вайдель хочет встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном еще перед федеральными выборами в Германии.

"Спасибо за ваше приглашение, премьер-министр Виктор Орбан. Я с нетерпением жду встречи с вами", – написала она в соцсети X (Twitter).

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Орбан подтвердил встречу в интервью Neue Zürcher Zeitung: "Алиса Вайдель позвонила мне и попросила о встрече. Я приму ее в Будапеште на следующей неделе".

По словам пресс-секретаря Вайдель Даниэля Таппа, кандидат в канцлеры от "АдГ" будет в Будапеште 11 и 12 февраля для встречи с Орбаном.

В течение многих лет "АдГ" подчеркивала свою близость к правопопулистской и критически настроенной к ЕС политике Орбана, который правит Венгрией с 2010 года. В прошлом году Вайдель заявила, что полностью восхищается Орбаном, а также австрийским политиком от Партии свободы Гербертом Киклем.

"АдГ" может получить 20 процентов голосов. Если их лидер хочет поговорить со мной, почему я должен отказать? Если бы Олаф Шольц позвонил мне, я бы также принял его. Но опасность не является острой", – сказал Орбан.

На прошлой неделе Орбан вызвал ажиотаж, когда поздравил "АдГ" после того, как она помогла предложению консерваторов впервые получить большинство в Бундестаге. 29 января немецкий парламент на заседании с незначительным перевесом поддержал предложенный консерваторами из ХДС/ХСС план по усилению контроля над миграцией.

"Доброе утро, Германия! Добро пожаловать в клуб!" – написал Орбан в социальной сети X. Лидер "АдГ" Алиса Вайдель ответила словами: "Доброе утро, Венгрия! Спасибо, Виктор Орбан – приятно быть частью клуба".

Виктор Орбан годами подвергается критике в ЕС по обвинениям в нарушении принципов демократии и верховенства права. Из-за конфликта его партия "Фидес" в 2021 году вышла из Европейской народной партии (ЕНП), в которую также входят немецкие консерваторы ХДС и ХСС.