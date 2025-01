Орбан зрадів після скандального голосування в німецькому Бундестазі за участю ультраправих

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан привітав рішення німецького парламенту, який 29 січня підтримав запропонований консерваторами з ХДС/ХСС план щодо посилення контролю над міграцією.

Про це він написав у себе в X (Twitter), передає "Європейська правда".

У середу, 29 січня, німецький парламент на засіданні з незначною перевагою підтримав запропонований консерваторами з ХДС/ХСС план щодо посилення контролю над міграцією.

Ухвалений Бундестагом план з пʼяти пунктів передбачає, серед іншого, "постійний прикордонний контроль" і "повну відмову від усіх спроб нелегального в'їзду", зокрема з боку шукачів притулку.

Голосування стало переломним, оскільки ініціативу схвалили за участі голосів ультраправої "Альтернативи для Німеччини". Це фактично зламало багаторічний консенсус німецьких політичних партій щодо відмови від співпраці з крайніми правими.

За це лідер ХДС Фрідріх Мерц потрапив під шквал критиків від партій центру, які потенційно могли би стати майбутніми союзниками по коаліції після виборів 23 лютого.

"Доброго ранку, Німеччино! Ласкаво просимо до клубу!" – відреагував угорський прем’єр, який є жорстким поборником нелегальної міграції та регулярно конфліктує через свою радикальну позицію щодо міграції з Брюсселем.

Guten Morgen, Deutschland! Welcome to the club! https://t.co/AGZBOhfVHf

На слова Орбана відреагувало Міністерство закордонних справ Німеччини, опублікувавши свою відповідь в Х.

"Ми вже в найкращому з усіх клубів. Він називається ЄС", – написало німецьке відомство у коментарях Орбану.

We are already in the greatest of all clubs. It’s called the EU. 🇪🇺