Президент Латвії вважає, що наразі триває гібридна війна біля кордонів країни

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що біля кордонів його країни та держав-союзниць наразі триває гібридна війна.

Так він прокоментував масштабну спецоперацію із затримання нелегальних мігрантів та їхніх перевізників, цитує Delfi, передає "Європейська правда".

Як повідомлялося у вівторок, 8 жовтня, на території Латвії пройшла масштабна спецоперація, під час якої було затримано і повернуто назад до Білорусі понад 40 людей, які нелегально перетнули кордон, а також перевізників, які використовували для транспортування нелегалів мікроавтобус, замаскований під поліцейський.

Тоді ж затримали двох ймовірних організаторів злочину, один із яких – громадянин Білорусі, другий – громадянин України.

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У середу, 9 жовтня, Рінкевичс країни заявив, що ситуація непроста. Він акцентував, що наразі держава вводить допоміжні заходи, включно із будівництвом відповідної інфраструктури на кордоні країни.

"Якщо в нас не буде достатньої кількості добре оплачуваних прикордонників, складність ситуації збережеться і триватиме. Однак за дії, ухвалені у вівторок, за ухвалені рішення та їхнє виконання можна тільки подякувати", – сказав Рінкевичс.

Рінкевичс зазначив, що цього разу злочинці використовували "цікаві методи" – мікроавтобус, розфарбований у кольори поліції.

За словами президента Латвії, масштаби організованої злочинності свідчать, що важливим є кожен елемент у цій сфері, починаючи від паркану і закінчуючи співпрацею прикордонної служби та поліції, а також судовою системою і прокуратурою, які притягують до відповідальності перевізників і організаторів.

Начальник Державної прикордонної охорони Латвії Гунтіс Пуятс, коментуючи спецоперацію, заявив, що нелегальна міграція координується білоруськими посадовими особами.

Як відомо, у липні Латвія закінчила будівництво паркану на кордоні з Білоруссю протяжністю майже 145 кілометрів. Крім того, країна посилила контроль на кордоні за товарами з РФ та Білорусі.

У серпні самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що Мінськ не буде перешкоджати потрапити до ЄС зацікавленим у цьому мігрантам, та дав зрозуміти, що це його відповідь на санкції.