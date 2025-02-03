В Латвии прогнозируют рост различных угроз со стороны России в 2025 году

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии прогнозирует, что злонамеренная деятельность России в Латвии в 2025 году может стать более разнообразной.

Об этом пишет Delfi со ссылкой на заявление председателя СГБ Нормундса Межвиеса, сопровождающее отчет о деятельности СГБ в прошлом году, передает "Европейская правда"

В службе отметили, что Россия, несомненно, продолжит попытки влиять на общественно-политические процессы в Латвии и в 2025 году, в том числе и агрессивными методами.

Анализ СДБ свидетельствует, что организованные злонамеренные действия России в Латвии могут стать более разнообразными.

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Отмечается, что в 2025 году российские спецслужбы продолжат активную деятельность против Латвии, сохраняя тот же уровень агрессивности, говорится в документе.

Среди вызовов безопасности Латвии видное место будет занимать риск диверсий, инспирированных российскими спецслужбами. Как компонент гибридной войны, диверсии могут быть использованы для дестабилизации внутренней безопасности страны, нанесения ущерба инфраструктуре и создания ощущения незащищенности в обществе.

В анализе отметили, что рост этих рисков связан с изменением тактики Кремля – от трактовки вторжения в Украину как локальной войны до геополитического конфликта с НАТО.

В то же время традиционная разведывательная деятельность – вербовка латвийцев для получения секретной информации – будет оставаться основой деятельности российских спецслужб, отметили в СГБ.

Их, как и раньше, в первую очередь будет интересовать информация о военной и гражданской обороне, энергетической и транзитной политике, события с пропагандистским потенциалом, а также позиция Латвии в международных отношениях по отношению к политике Кремля.

Кроме этого, в отчете отметили, что также будут приложены усилия для вербовки лиц, которые могут влиять на принятие решений в интересах России.

В начале октября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что у границ его страны и государств-союзников сейчас идет гибридная война.

А 29 декабря 2024 года высокопоставленный чиновник Альянса заявил, что существует "реальная перспектива" того, что неконвенциональное нападение России на НАТО – такое как диверсия или поджог – приведет к "значительным" потерям.