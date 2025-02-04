ЗМІ: Столтенберг отримав посаду в уряді Норвегії на тлі розпаду коаліції

Єнс Столтенберг, який попередні 10 років був генеральним секретарем НАТО, має обійняти посаду міністра фінансів Норвегії в оновленому уряді.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Столтенберг, який нещодавно залишив посаду генерального секретаря НАТО, нібито має отримати портфель міністра фінансів в уряді Йонаса Гара Стьоре на тлі "розлучення" норвезьких лейбористів з партнерами-центристами.

Посаду міністра фінансів до цього обіймав лідер центристів Трюгве Салгсвольд Ведум.

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Єнс Столтенберг вперше отримав посаду у норвезькому уряді в 1993 році і вперше став прем’єром у 2000 році, хоча найбільше відомий прем’єрством у 2005-2013 роках. До посади генсека НАТО Столтенберг деякий час був лідером Лейбористської партії і передав цю роль Стьоре.

Внаслідок виходу центристів з уряду пішли у відставку вісім міністрів, у тому числі міністр оборони, а їх замінять представники лейбористів.

Таким чином, у Норвегії вперше за 25 років складеться ситуація, коли увесь уряд представлений однією політсилою. Останній раз так було з першим урядом Єнса Столтенберга у 2000-2001 роках.

Призначення Столтенберга на урядову посаду стало б несподіванкою, оскільки очікувалося, що він невдовзі очолить Мюнхенську безпекову конференцію.