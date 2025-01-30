Норвезькі євроскептики підтвердили вихід з коаліції

Норвезька центристська партія вирішила вийти з коаліції з лейбористами чинного прем’єра Йонаса Гара Стьоре.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Після обіду 30 січня фракція центристів зібралася на зустріч, де вирішили, що політсила вийде зі складу уряду.

Партії були коаліційними партнерами з 2021 року. Причиною для суперечки стали наміри лейбористів прийняти три євродирективи в енергетичній сфері.

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"Ми не повинні давати більше влади системі ЄС", – заявив лідер центристів, міністр фінансів Трюгве Слагсволд Ведум.

Після зустрічі фракції Ведум та Маріт Арнстад у коментарях ЗМІ повідомили, що їхня політсила йде з уряду.

Водночас вони розраховують, що Йонас Гар Стьоре залишиться на посаді прем’єр-міністра.

"Ми будемо конструктивною опозиційною партією, але будемо дуже чітко сигналізувати, що прагнемо змін у політиці стосовно енергетики", – зазначила Арнстад.

Вихід центристів з уряду означає, що з посад підуть вісім міністрів – у тому числі міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Раніше у ЗМІ з’явилися чутки, що центристи можуть піти з уряду та що Стьоре намагається переконати їх залишитися.