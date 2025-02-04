СМИ: Столтенберг получил должность в правительстве Норвегии на фоне распада коалиции

Йенс Столтенберг, который предыдущие 10 лет был генеральным секретарем НАТО, должен занять должность министра финансов Норвегии в обновленном правительстве.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Столтенберг, который недавно покинул пост генерального секретаря НАТО, якобы должен получить портфель министра финансов в правительстве Йонаса Гара Стёре на фоне "развода" норвежских лейбористов с партнерами-центристами.

Должность министра финансов до этого занимал лидер центристов Трюгве Салгсвольд Ведум.

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Йенс Столтенберг впервые получил должность в норвежском правительстве в 1993 году и впервые стал премьером в 2000 году, хотя больше всего известен премьерством в 2005-2013 годах. До должности генсека НАТО Столтенберг некоторое время был лидером Лейбористской партии и передал эту роль Стёре.

Вследствие выхода центристов из правительства ушли в отставку восемь министров, в том числе министр обороны, а их заменят представители лейбористов.

Таким образом, в Норвегии впервые за 25 лет сложится ситуация, когда все правительство представлено одной политсилой. Последний раз так было с первым правительством Йенса Столтенберга в 2000-2001 годах.

Назначение Столтенберга на правительственную должность стало бы неожиданностью, поскольку ожидалось, что он вскоре возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности.