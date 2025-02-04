Трампу-молодшому загрожує юридична відповідальність за полювання у Венеційській лагуні

Відео за участю сина президента США викликало обурення серед італійських місцевих політиків та зоозахисників – Дональд Трамп-молодший, ймовірно, застрелив руду качку, яка перебуває під охороною.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Corriere del Veneto.

На відео видно, як син президента США стріляє у водоплавних птахів у охоронюваній зоні Венеційської лагуни.

скріншот з відео

За словами члена міської ради Андреа Дзаноні, Трамп-молодший у грудні перебував у відпустці у Венеції і вирушив на полювання з друзями. Під час поїздки були відстріляні види тварин, що перебувають під охороною.

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Ліва партія AVS вимагає пояснень від міністра навколишнього середовища Джільберто Пічетто-Фратіна. За інформацією ЗМІ, Дзаноні хоче подати скаргу до судових органів.

"Різні сцени полювання у Венеційській лагуні, ймовірно, були зняті в зоні, яка захищена нормами ЄС", – заявив місцевий політик.

Трамп-молодший також з'являється на відео, де показані і описані вбиті птахи. Серед них – руда качка, яка стала рідкісним видом по всій Європі.

Дзаноні також підкреслив, що неіталійцям заборонено полювати в країні.

Якщо причетність Трампа-молодшого до полювання в лагуні підтвердиться, то він буде притягнутий до відповідальності, як і будь-який інший громадянин.

Нагадаємо, недавно Дональд Трамп-молодший відвідав Гренландію – остів, статус якого вкотре став предметом суперечок між Вашингтоном і Копенгагеном.

Трамп прокоментував поїздку сина на Гренландію новими заявами, що хоче приєднати острів.