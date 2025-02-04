Трампу-младшему грозит юридическая ответственность за охоту в Венецианской лагуне

Видео с участием сына президента США вызвало возмущение среди итальянских местных политиков и зоозащитников – Дональд Трамп-младший, вероятно, застрелил рыжую утку, которая находится под охраной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Corriere del Veneto.

На видео видно, как сын президента США стреляет в водоплавающих птиц в охраняемой зоне Венецианской лагуны.

Cкриншот с видео

По словам члена городского совета Андреа Дзанони, Трамп-младший в декабре находился в отпуске в Венеции и отправился на охоту с друзьями. Во время поездки были отстреляны виды животных, находящиеся под охраной.

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Левая партия AVS требует объяснений от министра окружающей среды Джильберто Пичетто-Фратина. По информации СМИ, Дзанони хочет подать жалобу в судебные органы.

"Различные сцены охоты в Венецианской лагуне, вероятно, были сняты в зоне, которая защищена нормами ЕС", – заявил местный политик.

Трамп-младший также появляется на видео, где показаны и описаны убитые птицы. Среди них – рыжая утка, которая стала редким видом по всей Европе.

Дзанони также подчеркнул, что неитальянцам запрещено охотиться в стране.

Если причастность Трампа-младшего к охоте в лагуне подтвердится, то он будет привлечен к ответственности, как и любой другой гражданин.

Напомним, недавно Дональд Трамп-младший посетил Гренландию – остов, статус которого в очередной раз стал предметом споров между Вашингтоном и Копенгагеном.

Трамп прокомментировал поездку сына на Гренландию новыми заявлениями, что хочет присоединить остров.