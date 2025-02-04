У Польщі зростає число тих, хто проти надання військової допомоги Україні

Серед поляків зросла кількість противників надання військової допомоги Україні.

Такими є результати дослідження, проведеного соціологічною лабораторією ARC Rynek i Opinia на замовлення Центру Мерошевського, опублікованого на "Європейській правді".

У Центрі Мерошевського називають збільшення числа противників надання Україні військової допомоги фактором занепокоєння.

За останній рік кількість противників надання військової допомоги Україні зросла з 26% до 35%.

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Водночас кількість прихильників надання військової допомоги зменшилася за рік на 5 відсоткових пунктів, до 49%.

Таким чином менше половини поляків підтримують надання військової допомоги нашій державі.

Як повідомлялося, інше опитування показало, що половина поляків вважають, що без закриття проблемного питання ексгумацій жертв Волинської трагедії не може бути вступу України до НАТО чи Європейського Союзу.

Нагадаємо, більшість чеських громадян не висловлюють цікавість ситуацією в Україні, а майже 60% з них не схвалюють дій уряду Чехії з підтримки держави в захисті від повномасштабної російської агресії.