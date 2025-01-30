Половина поляків проти вступу України в ЄС і НАТО до вирішення проблеми ексгумацій

Половина поляків вважають, що без закриття проблемного питання ексгумацій жертв Волинської трагедії не може бути вступу України до НАТО чи Європейського Союзу.

Про це свідчать результати опитування IBRiS для Rzeczpospolita, передає "Європейська правда".

Поляків запитали, чи повинна Україна стати членом НАТО та ЄС без врегулювання проблеми ексгумацій жертв Волинської трагедії.

27,7% учасників опитування "категорично" не згодні з вступом України до ЄС і НАТО без вирішення цієї проблеми, а 22,5% "скоріше" не згодні з цим.

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Як зазначає Rzeczpospolita, "у групі, яка висуває таку умову, переважають прихильники опозиції. Це переважно глядачі телеканалу "Республіка", який у своїх матеріалах підтримує опозиційну партію "Право і справедливість".

20,4% респондентів "скоріше" згодні зі вступом України до НАТО і ЄС, незважаючи на її бездіяльність у справі ексгумацій. "Однозначно" згодні 14,4% респондентів.

Серед усіх учасників опитування 15% "не знають", яке рішення має бути прийняте.

Опитування проводилося 24 і 25 січня цього року методом CATI на вибірці 1 071 осіб.

Нагадаємо, кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький, підтримуваний найбільшою опозиційною партією "Право і справедливість", раніше заявив, що не бачить України ні в ЄС, ні в НАТО.

"Країна, яка не може відповісти за дуже жорстокий злочин проти 120 тисяч своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних альянсів", – заявив Навроцький.

Натомість мер Варшави і кандидат у президенти Польщі від влади Рафал Тшасковський підтримав членство України в ЄС і НАТО.