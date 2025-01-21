У Чехії падає інтерес до подій в Україні та схвалення дій уряду на підтримку Києва

Більшість чеських громадян не висловлюють цікавість ситуацією в Україні, а майже 60% з них не схвалюють дій уряду Чехії з підтримки держави в захисті від повномасштабної російської агресії.

Про це свідчать дані опитування чеського Центру дослідження громадської думки (CVVM), пише "Європейська правда".

В останньому кварталі 2024 року розвитком повномасштабної війни в Україні цікавилися 43% опитаних чехів – це на 14 відсоткових пунктів менше, ніж на початку 2024 року.

Це вперше з 2022 року опитування CVVM фіксують падіння відсотка зацікавлених у подіях в Україні громадян Чехії нижче 50. Протягом 2023-го цей показник тримався на рівні близько 60%.

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Дії свого уряду на підтримку України підтримують 36% опитаних чехів. Водночас 30% заявили, що "категорично не згодні" з діями уряду, а ще 28% – що "радше не згодні".

Загалом, за останній рік рівень несхвалення зріс на 4 відсоткові пункти, але частка людей, які категорично не згодні з діями уряду, зросла на 5 відсоткових пунктів.

Для порівняння, в опитуванні CVVM відразу після початку російської агресії у 2022 році 58% людей погоджувалися з підтримкою України чеським урядом, тоді як 35% чехів її відкидали.

При цьому майже три чверті респондентів вважають, що міжнародна спільнота повинна чинити дипломатичний тиск на Росію: політичну та економічну ізоляцію Росії підтримують 49%, 45% згодні з наданням фінансової допомоги Україні, 42% – з наданням військової техніки, а 11% чехів відправили б війська в Україну, щоб взяти участь у бойових діях.

Опитування CVVM проводилося з 12 вересня по 28 листопада 2024 року, в ньому взяли участь 1008 людей.

Нагадаємо, опубліковане у грудні 2024 року опитування показало, що більшість західноєвропейців вважають, що союзники України роблять недостатньо, як з погляду економічних санкцій проти Москви, так і з погляду військової та іншої допомоги Києву, щоб запобігти перемозі Росії у війні.

Це опитування також показало, що готовність підтримувати Україну "до перемоги" різко знизилась в Західній Європі в критичний для Києва час.