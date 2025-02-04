Среди поляков выросло количество противников предоставления военной помощи Украине.

Таковы результаты исследования, проведенного социологической лабораторией ARC Rynek i Opinia по заказу Центра Мерошевского, опубликованного на "Европейской правде".

В Центре Мерошевского называют увеличение числа противников предоставления Украине военной помощи фактором беспокойства.

За последний год количество противников предоставления военной помощи Украине выросло с 26% до 35%.

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В то же время количество сторонников предоставления военной помощи уменьшилось за год на 5 процентных пунктов, до 49%.

Таким образом менее половины поляков поддерживают предоставление военной помощи нашему государству.

Как сообщалось, другой опрос показал, что половина поляков считают, что без закрытия проблемного вопроса эксгумаций жертв Волынской трагедии не может быть вступления Украины в НАТО или Европейский Союз.

Напомним, большинство чешских граждан не выражают интерес ситуацией в Украине, а почти 60% из них не одобряют действий правительства Чехии по поддержке государства в защите от полномасштабной российской агрессии.