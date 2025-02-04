Суд у Фінляндії відмовився звільняти танкер Eagle S

Столичний апеляційний суд Фінляндії залишив чинним рішення окружного суду Гельсінкі щодо арешту танкера Eagle S, який підозрюють в ушкодженні електрокабелю і чотирьох кабелів зв'язку у грудні 2024 року.

Про це пише фінський суспільний мовник Yle, передає "Європейська правда".

Як відомо, правоохоронці заарештували танкер, оскільки підозрюють, що судно пошкодило кабель електропередачі Estlink 2 між Фінляндією та Естонією, а також чотири телекомунікаційні кабелі між двома країнами.

Після цього нафтовий танкер було відведено в територіальні води Фінляндії, і наразі він перебуває на якірній стоянці. За твердженнями влади Фінляндії та Естонії, він є частиною "тіньового флоту" Росії.

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У понеділок, 3 лютого Гельсінський окружний суд відхилив клопотання про звільнення судна з-під арешту.

Ситуація навколо танкера призвела до початку операції НАТО "Балтійський вартовий" з патрулювання в Балтійському морі кораблями альянсу для гарантування безпеки підводної інфраструктури.

21 січня 2025 року окружний суд Гельсінкі постановив заарештувати судно Eagle S ще за цивільною справою про відшкодування збитків.

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