У Фінляндії заарештували танкер Eagle S за цивільною справою про відшкодування збитків

Окружний суд Гельсінкі постановив заарештувати судно Eagle S, яке підозрюють у причетності до пошкодження кабелів зв'язку на дні Балтійського моря, за цивільною справою про відшкодування збитків.

Про це повідомив фінський мовник Yle, пише "Європейська правда".

Окружний суд Гельсінкі, який діє як морський суд, видав наказ про арешт танкера Eagle S на вимогу компаній, яким належать пошкоджені кабелі.

Як зазначив мовник, судове рішення ухвалено за клопотанням компаній, яким належать обірвані кабелі: фінських Fingrid і Elisa, а також естонської Elering.

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Заява Fingrid стосується арешту за цивільною справою про відшкодування збитків і не повʼязана з кримінальним розслідуванням.

Відомо, що Fingrid і Elering спільно володіють електричним кабелем Estlink 2, а Elisa є єдиним власником двох телекомунікаційних кабелів, прокладених із Фінляндії до Естонії.

Компанії покладають відповідальність за заподіяну шкоду на судноплавну компанію Caravella з ОАЕ, якій належить танкер Eagle S.

Розслідування справи про пошкодження кабелів триває, загальна сума збитків ще не визначена остаточно.

Мовник зазначив, що клопотання про арешт танкера Eagle S подала і компанія Cinia. Їй належить кабель C-Lion1, що з'єднує Німеччину і Фінляндію дном Балтійського моря. Він був пошкоджений у середині листопада 2024 року.

Нагадаємо, 26 грудня Фінляндія затримала судно Eagle S у звʼязку з обривом кабелю звʼязку в Балтійському морі. За даними ЗМІ, на судні раніше виявили обладнання, що могло використовуватись для шпигунства за літаками й кораблями.

У межах розслідування фінська влада виявила на дні Балтійського моря сліди, які, ймовірно, лишив якір нафтового танкера Eagle S, який пізніше з дна дістав спеціальний корабель шведських Військово-морських сил HMS Belos.

Зазначимо, танкер вже перебуває під арештом після того, як Центральна кримінальна поліція Фінляндії заарештувала судно в межах кримінального розслідування про пошкодження кабелів. Кількість членів екіпажу, які опинилися під підозрою, сягнула восьми.

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