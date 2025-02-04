Суд в Финляндии отказался освобождать танкер Eagle S

Столичный апелляционный суд Финляндии оставил в силе решение окружного суда Хельсинки об аресте танкера Eagle S, который подозревают в повреждении электрокабеля и четырех кабелей связи в декабре 2024 года.

Об этом пишет финский общественный вещатель Yle, передает "Европейская правда".

Как известно, правоохранители арестовали танкер, поскольку подозревают, что судно повредило кабель электропередачи Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, а также четыре телекоммуникационных кабеля между двумя странами.

После этого нефтяной танкер был отведен в территориальные воды Финляндии, и сейчас он находится на якорной стоянке. По утверждениям властей Финляндии и Эстонии, он является частью "теневого флота" России.

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В понедельник, 3 февраля Хельсинский окружной суд отклонил ходатайство об освобождении судна из-под ареста.

Ситуация вокруг танкера привела к началу операции НАТО "Балтийский часовой" по патрулированию в Балтийском море кораблями альянса для обеспечения безопасности подводной инфраструктуры.

21 января 2025 года окружной суд Хельсинки постановил арестовать судно Eagle S еще по гражданскому делу о возмещении ущерба.

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