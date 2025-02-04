Столтенберг, який повернувся в уряд Норвегії, прокоментував тарифні погрози Трампа

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, призначений новим міністром фінансів Норвегії, вважає взаємодію з адміністрацією Дональда Трампа головною для запобігання загрозі тарифів з боку США.

Про це він сказав журналістам під час призначення на посаду у вівторок, 4 лютого, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Столтенберга попросили прокоментувати погрозу Трампа запровадити тарифи на імпорт з Євросоюзу, яку той озвучив напередодні.

"Моя головна порада полягає в тому, що потрібно витрачати час на взаємодію з (американцями. – Ред.), їздити до (Вашингтона. – Ред.) і говорити з адміністрацією, як ми це робили в НАТО", – сказав він.

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Глава норвезького Мінфіну також пообіцяв зробити "все можливе", щоб уникнути запровадження тарифів проти Норвегії.

Нагадаємо, минулого тижня євроскептична Центристська партія Норвегії заявила про вихід з уряду лідера лейбористів Йонаса Гара Стьоре.

Внаслідок цього у Норвегії вперше за 25 років склалася ситуація, коли увесь уряд представлений однією політсилою – і Столтенберг, прем'єр Норвегії у 2000-2001 і 2005-2013 роках, очолив Міністерство фінансів.

Колишній генсек НАТО після відставки минулого року мав стати головою Мюнхенської безпекової конференції в лютому 2025 року, але тепер обійме цю посаду пізніше.