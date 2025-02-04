Столтенберг, вернувшись в правительство Норвегии, прокомментировал тарифные угрозы Трампа

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, назначенный новым министром финансов Норвегии, считает взаимодействие с администрацией Дональда Трампа главным для предотвращения угрозы тарифов со стороны США.

Об этом он сказал журналистам во время назначения на должность во вторник, 4 февраля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Столтенберга попросили прокомментировать угрозу Трампа ввести тарифы на импорт из Евросоюза, которую тот озвучил накануне.

"Мой главный совет заключается в том, что нужно тратить время на взаимодействие с (американцами. – Ред.), ездить в (Вашингтон. – Ред.) и говорить с администрацией, как мы это делали в НАТО", – сказал он.

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Глава норвежского Минфина также пообещал сделать "все возможное", чтобы избежать введения тарифов против Норвегии.

Напомним, на прошлой неделе евроскептическая Центристская партия Норвегии заявила о выходе из правительства лидера лейбористов Йонаса Гара Стьоре.

В результате в Норвегии впервые за 25 лет сложилась ситуация, когда все правительство представлено одной политсилой – и Столтенберг, премьер Норвегии в 2000-2001 и 2005-2013 годах, возглавил Министерство финансов.

Бывший генсек НАТО после отставки в прошлом году должен был стать председателем Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года, но теперь займет эту должность позже.