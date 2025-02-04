ЗМІ: Глава Єврокомісії запропонувала ЄС варіант різкого збільшення витрат на оборону

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в приватному порядку запропонувала задіяти положення про надзвичайний стан, аби дозволити країнам збільшити витрати на оборону.

Про це чотири посадовці ЄС на умовах анонімності сказали виданню Politico, пише "Європейська правда".

Запровадження надзвичайного стану, запропоноване фон дер Ляєн під час закритої зустрічі з лідерами Євросоюзу напередодні, дозволило б державам-членам суттєво збільшити витрати на оборону, не порушуючи бюджетні правила ЄС.

Нинішні правила дозволяють країнам ЄС відхилятися від планів витрат "у разі серйозного економічного спаду" або за "виняткових обставин, що не залежать від уряду".

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Під час попередньої зустрічі лідерів Євросоюзу президентка Єврокомісії, за інформацією Politico, також запропонувала виключити витрати на оборону з дефіциту державного бюджету.

Публічно фон дер Ляєн пообіцяла використати "весь спектр гнучкості", який пропонують бюджетні правила Євросоюзу, "щоб забезпечити значне збільшення витрат на оборону".

Раніше єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс висловив сподівання, щоб у наступному семирічному бюджеті ЄС на оборону було виділено близько 100 мільярдів євро.

Він також говорив, що ЄС потребує "великого вибуху" в контексті оборонних витрат і політики, аби бути готовим до загрози з боку Росії.