Єврокомісар закликає до "великого вибуху" в оборонній політиці ЄС

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що ЄС потребує "великого вибуху" в контексті оборонних витрат і політики, аби бути готовим до загрози з боку Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в інтерв'ю AFP.

Кубілюс вказав на оцінки європейських розвідувальних служб, згідно з якими Росія може бути готова до військової агресії проти ЄС або країн-членів НАТО до 2030 року.

"Ми повинні перейти від того, що дехто називає поступовим поліпшенням наших оборонних можливостей, до якогось підходу "великого вибуху". Питання в тому, чи є у нас достатньо політичної волі, щоб захистити себе?" – зазначив він.

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За словами єврокомісара, Європа потребує швидкого вливання величезних коштів в оборону – 500 мільярдів євро протягом наступного десятиліття, – довгострокових контрактів з промисловістю та спільного фінансування оборонних замовлень.

"Я бачу необхідність витрачати більше на оборону не через Трампа, а через Путіна. Іноді я думаю, що було б добре, якби ми витрачали стільки часу, скільки витрачаємо зараз на обговорення Трампа, на обговорення наших оборонних планів", – зауважив Кубілюс.

Нагадаємо, Андрюс Кубілюс, відомий як один з "друзів України", став першим окремим єврокомісаром з питань оборони. Раніше цю сферу відповідальності об’єднували з посадою головного дипломата ЄС.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що новий склад ЄК протягом перших 100 днів роботи підготує доповідь про майбутнє європейської оборони.

Кубілюс раніше заявляв, що Європа повинна бути готовою до будь-якої військової агресії, та пояснював, чому важливо інтегрувати український ВПК у європейський.