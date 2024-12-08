Єврокомісар хоче збільшити оборонні витрати у бюджеті ЄС до 100 млрд євро

Єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс хоче, щоб у наступному семирічному бюджеті ЄС на оборону було виділено близько 100 мільярдів євро.

Про це він сказав у інтерв'ю Politico, пише "Європейська правда".

У нинішньому семирічному бюджеті ЄС, що перевищує 1 трильйон євро, на оборону виділено лише 10 мільярдів євро.

Відновлення оборонної промисловості ЄС після десятиліть занепаду після холодної війни потребуватиме багато грошей. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила про потребу збільшення європейських витрат на оборону ще на 500 мільярдів євро протягом наступного десятиліття.

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Знайти ці гроші буде непросто, але без них усі оборонні плани залишаються "теоретичними", попередив Кубілюс.

Нові гроші можуть надійти від збільшення бюджету ЄС, випуску спільних боргових зобов'язань та пом'якшення правил для таких інституцій, як Європейський інвестиційний банк.

Кубілюс запропонував ЄС переглянути свої фіскальні правила, коли йдеться про витрати на оборону. Наразі ЄС обмежує країни-члени до бюджетного дефіциту не більше 3% ВВП і державного боргу не більше 60% ВВП.

Раніше Кубілюс заявив, що ЄС потребує "великого вибуху" в контексті оборонних витрат і політики, аби бути готовим до загрози з боку Росії.

Також Кубілюс пояснював, чому важливо інтегрувати український ВПК у європейський.