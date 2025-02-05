Посол Трампа видит "лучшую жизнь" для палестинцев за пределами Газы
Посол США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что предложение Дональда Трампа по захвату Газы даст палестинцам "больше надежды" на лучшее будущее – которое потенциально может быть вдали от Газы.
Об этом он сказал в интервью Fox News, пишет "Европейская правда".
Президент Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предложил Соединенным Штатам "захватить" сектор Газы, расчистить его и восстановить в будущем.
Уиткофф отметил, что Газа будет "непригодной для жизни" по меньшей мере в течение следующего десятилетия.
"Все хотят видеть мир в регионе... (что) означает лучшую жизнь для палестинцев. Лучшая жизнь не обязательно связана с физическим пространством, в котором вы находитесь сегодня. Лучшая жизнь – это лучшие возможности, лучшие финансовые условия, лучшие стремления для вас и вашей семьи", – заявил Уиткофф.
"Это не происходит потому, что вы ставите палатку в секторе Газы, а вокруг вас 30 тысяч боеприпасов, которые могут взорваться в любой момент. Сегодня это опасное место для жизни", – добавил он.
Напомним, что 4 февраля вечером Трамп заявил, что США могут "взять под контроль" Газу и "провести настоящую работу", превратив палестинскую территорию в "Ривьеру Ближнего Востока".
Государственный секретарь США Марко Рубио поддержал план Трампа по захвату сектора Газы, заявив, что палестинский анклав должен быть освобожден от исламистской группировки ХАМАС.