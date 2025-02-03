Маск хоче закрити USAID і каже, що Трамп погодився

Ілон Маск заявив, що говорив з президентом США Дональдом Трампом про Агентство з міжнародного розвитку (USAID), і глава Білого дому нібито погодився, що "ми повинні його закрити".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Axios.

Коментар Маска з'явився рано вранці в понеділок після повідомлень про те, що представники Департаменту ефективності уряду (DOGE), який очолює мільярдер, відвідали штаб-квартиру USAID у Вашингтоні і отримали доступ до засекречених приміщень і даних американських громадян.

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Маск розповів під час пізньої нічної дискусії з колишнім співголовою DOGE Вівеком Рамасвамі та сенаторкою Джоні Ернст про свої розмови з Трампом щодо USAID. За його словами, він кілька разів перепитував президента, чи впевнений він, що хоче закрити агентство. За словами Маска, Трамп погодився це зробити.

Хоча представники Трампа не відразу відповіли на запит видання про коментарі, президент США заявив журналістам раніше в неділю, що USAID "керують радикальні божевільні, і ми виженемо їх звідти, а потім ухвалимо рішення" щодо його майбутнього.

Генеральний директор Tesla і SpaceX також звинуватив агентство, відповідальне за адміністрування цивільної іноземної допомоги та сприяння розвитку, у "неймовірній політичній заангажованості".

Ернст, яка раніше вже проводила розслідування щодо USAID, сказала, що "можливо, є певні аргументи щодо важливої роботи, яка підпадає під сферу діяльності USAID, але факт залишається фактом: вона була затьмарена цими недоброчесними суб'єктами".

Вона запропонувала, якщо є "дійсно хороші проамериканські програми, давайте перенесемо їх до Державного департаменту", на що Маск відповів: "Саме так".

Ернст наголосила на необхідності нагляду, наводячи приклади того, що, за її словами, вона вважає марнотратством в USAID, а Рамасвамі сказав, що існує потреба у "ліквідації" агентства.

Маск заявив, що він прагне закрити USAID, тому що це "миска з черв'яками" без яблука, тому потрібно "позбутися всього цього", тому що це "не підлягає відновленню".

У неділю демократи Сенату звернулися до держсекретаря Марко Рубіо з листом, в якому вимагали відповідей і висловлювали занепокоєння тим, що дії представників DOGE і подальше відправлення в адміністративну відпустку керівного складу USAID можуть поставити під загрозу національну безпеку.

Протягом останнього тижня близько 100 співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) були відправлені в адміністративну відпустку, а Маск заявив, що цій організації "час померти".

25 січня 2025 року США призупинили усю невійськову міжнародну допомогу на 90 днів. Тоді представник USAID повідомляв, що співробітникам, відповідальним за проєкти в Україні, було наказано зупинити всю роботу.

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