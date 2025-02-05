Як українофоб у Румунії нарощує президентський рейтинг і що йому може завадити

Якби вибори президента Румунії відбулися найближчим часом, то з високою ймовірністю переможцем став би Келін Джорджеску – представник крайньої правої частини політичного спектра, прихильник євроскептицизму та проросійського бачення картини світу.

А ще він автор скандальної заяви про те, що Україна – це вигадана держава і її територію розділять поміж собою сусіди, включно з Румунією.

Наразі підтримка Джорджеску сягає 50%, тоді як опоненти суттєво відстають.

Про те, що спричинило такі результати у донедавна найбільш стабільній державі регіону, яка послідовно демонструвала підтримку і прихильність Україні, читайте в статті експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма" Сергія Герасимчука Популіст, фанат нацистів та українофоб: чому румуни готові обрати Джорджеску президентом. Далі – стислий її виклад.

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Зрозуміти передумови поточної кризи допоможе невеликий екскурс в історію становлення ключових політичних сил Румунії.

Тривалий час основна дихотомія румунської політичної системи полягала у протиборстві двох найбільших політичних партій: соціал-демократів та націонал-лібералів.

Але, врешті-решт, виборці від них втомились.

Після трагічного випадку в нічному клубі "Колектив" восени 2015 року, коли внаслідок пожежі загинуло 64 людини, Рух порятунку Румунії, з якого потім виросла партія, став драйвером антиурядових протестів, які кінець-кінцем призвели до відставки уряду соціал-демократів.

Рух і партія, що спиралися на громадянське суспільство, активістів, інтелектуалів, порушили монополію двох ключових політичних сил на владу та оголили недоліки корумпованої та закритої політичної системи.

Поява Союзу порятунку Румунії (USR) дала румунам віру у власну силу, яка може не лише долати вплив системних і глибоко укорінених політичних сил, але й служити соціальним ліфтом для лідерів нового покоління.

Коаліція у складі націонал-лібералів (PNL) та USR у 2021 році стала наче ковтком свіжого повітря, що давала шанси на зміни у Румунії.

Проте ейфорія тривала не довго.

Бажання лідерів USR докорінно змінювати систему наразилася на супротив основних політичних гравців, відтак коаліція з USR розпалася, а націонал-ліберали та соціал-демократи вирішили піти на широку коаліцію.

Але виборець, який прагне змін і який повірив у свої власні спроможності, сприйняв це як змову еліт.

Ще більше виборці переконалися в цій "теорії змови" на президентських виборах минулого року, коли після вильоту з перегонів представників двох мейнстримних партій Конституційний суд скасував вибори пояснюючи це тим, що на вибори вплинули "треті держави".

Переможцями першого туру виборів тоді були лідерка Союзу порятунку Румунії Елена Ласконі та вкрай правий "кандидат із табакерки" Келін Джорджеску.

У той час як Елена Ласконі, хоча й обурилась, однак проковтнула скасування першого туру президентських виборів, Келін Джорджеску, схоже, не змирився з поразкою.

Він проголосив себе президентом попри те, що другого туру не було.

Ба більше, він вирішив мобілізувати усі можливі антисистемні сили на свою підтримку.

Він став відверто апелювати до румунських неонацистів, Кремля і одночасно до нової американської адміністрації

Проте, попри високі рейтинги, існує декілька сценаріїв розвитку подій не на користь Келіна Джорджеску: його можуть дискваліфікувати або якщо у другому турі об’єднаються проєвропейські сили.

Ну і навіть якщо Джорджеску чи його дублер на цих виборах все ж переможе, опір системи ще не буде зламаний остаточно.

Докладніше – в матеріалі Сергія Герасимчука Популіст, фанат нацистів та українофоб: чому румуни готові обрати Джорджеску президентом.