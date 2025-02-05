Как украинофоб в Румынии наращивает президентский рейтинг и что ему может помешать

Если бы выборы президента Румынии состоялись в ближайшее время, то с высокой вероятностью победителем стал бы Келин Джорджеску – представитель крайне правой части политического спектра, сторонник евроскептицизма и пророссийского видения картины мира.

А еще он автор скандального заявления о том, что Украина – это вымышленное государство и ее территорию разделят между собой соседи, включая Румынию.

Сейчас поддержка Джорджеску достигает 50%, тогда как оппоненты существенно отстают.

О том, что повлекло такие результаты в до недавнего времени наиболее стабильной стране региона, которая последовательно демонстрировала поддержку и приверженность Украине, читайте в статье эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука Популист, фанат нацистов и украинофоб: почему румыны готовы избрать Джорджеску президентом. Далее – краткое ее изложение.

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Понять предпосылки текущего кризиса поможет небольшой экскурс в историю становления ключевых политических сил Румынии.

Долгое время основная дихотомия румынской политической системы заключалась в противоборстве двух крупнейших политических партий: социал-демократов и национал-либералов.

Но, в конце концов, избиратели от них устали.

После трагического случая в ночном клубе "Коллектив" осенью 2015 года, когда в результате пожара погибло 64 человека, Движение спасения Румынии, из которого потом выросла партия, стало драйвером антиправительственных протестов, которые в конце концов привели к отставке правительства социал-демократов.

Движение и партия, опиравшиеся на гражданское общество, активистов, интеллектуалов, нарушили монополию двух ключевых политических сил на власть и обнажили недостатки коррумпированной и закрытой политической системы.

Появление Союза спасения Румынии (USR) дало румынам веру в собственную силу, которая может не только преодолевать влияние системных и глубоко укоренившихся политических сил, но и служить социальным лифтом для лидеров нового поколения.

Коалиция в составе национал-либералов (PNL) и USR в 2021 году стала как глотком свежего воздуха, которая давала шансы на изменения в Румынии.

Однако эйфория длилась недолго.

Желание лидеров USR в корне менять систему натолкнулась на сопротивление основных политических игроков, поэтому коалиция с USR распалась, а национал-либералы и социал-демократы решили пойти на широкую коалицию.

Но избиратель, который хочет перемен и поверил в свои собственные способности, воспринял это как заговор элит.

Еще больше избиратели убедились в этой "теории заговора" на президентских выборах прошлого года, когда после вылета из гонки представителей двух мейнстримных партий Конституционный суд отменил выборы объясняя это тем, что на выборы повлияли "третьи государства".

Победителями первого тура выборов тогда были лидер Союза спасения Румынии Элена Ласкони и крайне правый "кандидат из табакерки" Келин Джорджеску.

В то время как Элена Ласкони, хотя и возмутилась, однако проглотила отмену первого тура президентских выборов, Келин Джорджеску, похоже, не смирился с поражением.

Он провозгласил себя президентом несмотря на то, что второго тура не было.

Более того, он решил мобилизовать все возможные антисистемные силы в свою поддержку.

Он стал откровенно апеллировать к румынским неонацистам, Кремлю и одновременно к новой американской администрации

Однако, несмотря на высокие рейтинги, существует несколько сценариев развития событий не в пользу Келина Джорджеску: его могут дисквалифицировать или если во втором туре объединятся проевропейские силы.

Ну и даже если Джорджеску или его дублер на этих выборах все же победит, сопротивление системы еще не будет сломано окончательно.

Подробнее – в материале Сергея Герасимчука Популист, фанат нацистов и украинофоб: почему румыны готовы избрать Джорджеску президентом.