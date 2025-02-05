В Іспанії арештували хакера, який атакував США, НАТО і ООН

Поліція Іспанії заявила про арешт хакера, який здійснив десятки кібератак на стратегічні установи, зокрема армію США, НАТО, Організацію Об'єднаних Націй та іспанське Міністерство оборони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Іспанські слідчі почали розслідування в лютому 2024 року після того, як мадридська бізнес-асоціація повідомила про викрадення даних.

Усього протягом року було зафіксовано понад 40 кібератак на міжнародні та іспанські установи. Серед цілей – армія США, НАТО, ООН, міністерства оборони та освіти Іспанії, Цивільна гвардія, університети та Міжнародна організація цивільної авіації.

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Як стверджують у поліції, хакер отримав доступ до баз даних з інформацією про співробітників і клієнтів, а також до внутрішніх документів, які потім були продані або опубліковані на інтернет-форумах.

Підозрюваний розповідав про свої кібератаки в даркнеті під різними псевдонімами і використовував анонімні додатки для обміну повідомленнями та перегляду сайтів, щоб уникнути ідентифікації.

Після останньої атаки на Цивільну гвардію і Міністерство оборони Іспанії в грудні 2024 року правоохоронці змогли встановити особу зловмисника. Його заарештували у південно-східному іспанському регіоні Аліканте.

Хакер, якого підозрюють у розголошенні секретів, незаконному доступі та пошкодженні ІТ-систем і відмиванні грошей, також мав понад 50 криптовалютних рахунків з різними активами.

Зазначимо, що це не перший подібний випадок. У липні 2024 року іспанська Цивільна гвардія повідомила про затримання трьох людей за ймовірну причетність до кібератак на державні установи та стратегічні сектори Іспанії та країн НАТО.

Нещодавно стало відомо, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер був змушений відмовитися від свого особистого облікового запису електронної пошти через ймовірний злам з боку Москви.