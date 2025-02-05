В Испании арестовали хакера, атаковавшего США, НАТО и ООН

Полиция Испании заявила об аресте хакера, который совершил десятки кибератак на стратегические учреждения, в частности армию США, НАТО, Организацию Объединенных Наций и испанское Министерство обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Испанские следователи начали расследование в феврале 2024 года, после того как мадридская бизнес-ассоциация сообщила о похищении данных.

Всего в течение года было зафиксировано более 40 кибератак на международные и испанские учреждения. Среди целей – армия США, НАТО, ООН, министерства обороны и образования Испании, Гражданская гвардия, университеты и Международная организация гражданской авиации.

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Как утверждают в полиции, хакер получил доступ к базам данных с информацией о сотрудниках и клиентах, а также к внутренним документам, которые затем были проданы или опубликованы на интернет-форумах.

Подозреваемый рассказывал о своих кибератаках в даркнете под разными псевдонимами и использовал анонимные приложения для обмена сообщениями и просмотра сайтов, чтобы избежать идентификации.

После последней атаки на Гражданскую гвардию и Министерство обороны Испании в декабре 2024 года правоохранители смогли установить личность злоумышленника. Его арестовали в юго-восточном испанском регионе Аликанте.

Хакер, которого подозревают в разглашении секретов, незаконном доступе и повреждении IT-систем и отмывании денег, также имел более 50 криптовалютных счетов с различными активами.

Отметим, что это не первый подобный случай. В июле 2024 года испанская Гражданская гвардия сообщила о задержании трех человек за вероятную причастность к кибератакам на государственные учреждения и стратегические секторы Испании и стран НАТО.

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