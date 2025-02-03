Стармеру довелося видалити свою електронну пошту через російських хакерів

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер був змушений відмовитися від свого особистого облікового запису електронної пошти незабаром після вторгнення Росії в Україну через ймовірний злам з боку Москви.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання Politico, яке ознайомилося з книгою "Get In: Внутрішня історія праці під керівництвом Стармера" журналістів Патріка Магуайра і Габріеля Погрунда.

У 2022 році Національний центр кібербезпеки Великої Британії повідомив тодішнього лідера опозиції, що його акаунт міг бути скомпрометований через витончену кампанію хакерів, пов'язаних з Кремлем, йдеться у книзі.

За повідомленнями, тодішній керівник офісу Стармера Джилл Катбертсон, яка зараз обіймає посаду заступника керівника апарату, наказала співробітникам за жодних обставин не писати лідеру лейбористів електронних листів без пояснення причин. Згодом він змінив свою електронну пошту і додав до свого облікового запису двофакторну автентифікацію.

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Стармер – не перша топфігура, чиї комунікації, вочевидь, стали мішенню зловмисників.

Як повідомляється, телефон Ліз Трасс був зламаний, коли вона була міністром закордонних справ. Поштова скринька колишнього голови розвідувального агентства МІ-6 Річарда Дірлава також була атакована російськими оперативниками, як і поштова скринька лівого коментатора Пола Мейсона, який неофіційно консультував тодішнього тіньового міністра оборони Джона Гілі з питань промислової політики.

У понеділок газета Times повідомила, що, незважаючи на відсутність доказів публікації особистих електронних листів Стармера, розвідувальні служби країни не можуть гарантувати, що конфіденційна інформація залишилася в безпеці.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу в понеділок, 27 січня, ухвалила додаткові обмежувальні заходи проти трьох росіян, причетних до кібератаки проти Естонії у 2020 році.

У результаті масштабної кібератаки 2020 року проти Естонії до рук хакерів російської військової розвідки потрапила велика кількість інформації, призначеної для внутрішнього використання, зокрема комерційна таємниця.