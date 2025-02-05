У польському Гданську палає історична будівля-склад, мешканців попередили про токсичний дим
Новини — Середа, 5 лютого 2025, 17:51 —
У Гданську спалахнула історична будівля, де розташований великий склад з електровелосипедами, містян попередили про токсичний дим.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Пожежа почалася вдень в історичній будівлі віком понад 100 років, що розташована на Портовому острові Гданська. Всередині розташований склад, де зберігаються понад тисяча звичайних та електровелосипедів, а також більш як тисяча акумуляторів.
З будівлі евакуювали близько 60 працівників, ніхто не постраждав.
Пожежа почалась не безпосередньо у залі складу, проте мешканців міста закликали закрити вікна і уникати перебування надворі, оскільки дим може бути токсичним.
Частина покрівлі будівлі обвалилась, клуби диму видно на багато кілометрів. На місці працюють близько 150 пожежників.
"Зараз ситуація доволі стабільна, ми не допускаємо поширення вогню. Але до кінця операції все ще багато годин", – прокоментував речник Поморського відділу пожежно-рятувальної служби.
У Парижі 27 січня внаслідок великої пожежі серйозно постраждала вежа історичної будівлі, де розташована мерія одного з округів.
Тим часом в Естонії розслідують пожежу в українському ресторані, яка могла бути наслідком підпалу.