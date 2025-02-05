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У польському Гданську палає історична будівля-склад, мешканців попередили про токсичний дим

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Новини — Середа, 5 лютого 2025, 17:51 — Марія Ємець

У Гданську спалахнула історична будівля, де розташований великий склад з електровелосипедами, містян попередили про токсичний дим. 

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Пожежа почалася вдень в історичній будівлі віком понад 100 років, що розташована на Портовому острові Гданська. Всередині розташований склад, де зберігаються понад тисяча звичайних та електровелосипедів, а також більш як тисяча акумуляторів. 

 
Stanisław Pawłowski / RMF FM

З будівлі евакуювали близько 60 працівників, ніхто не постраждав.

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 RMF FM

Пожежа почалась не безпосередньо у залі складу, проте мешканців міста закликали закрити вікна і уникати перебування надворі, оскільки дим може бути токсичним. 

Частина покрівлі будівлі обвалилась, клуби диму видно на багато кілометрів. На місці працюють близько 150 пожежників. 

 
KM PSP Gdańsk / PAP

"Зараз ситуація доволі стабільна, ми не допускаємо поширення вогню. Але до кінця операції все ще багато годин", – прокоментував речник Поморського відділу пожежно-рятувальної служби. 

У Парижі 27 січня внаслідок великої пожежі серйозно постраждала вежа історичної будівлі, де розташована мерія одного з округів.

Тим часом в Естонії розслідують пожежу в українському ресторані, яка могла бути наслідком підпалу.  

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