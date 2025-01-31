В Естонії в українському ресторані сталася пожежа, поліція підозрює підпал

У п'ятницю, 31 січня, сталася пожежа в українському ресторані "Слава Україні" в талліннському районі Теллісківі в Естонії, поліція підозрює підпал.

Про це повідомляє ERR із посиланням на слова правоохоронців, пише "Європейська правда".

Як заявила прессекетарка Департаменту поліції і прикордонної охорони Брітта Сепп, поліція отримала повідомлення про пожежу рано вранці 31 січня о 04:45 на півночі Таллінна.

"За попередньою інформацією, це міг бути підпал. Обставини інциденту розслідуються в рамках кримінального провадження за статтею про пошкодження і знищення майна. Це попередня правова оцінка, оскільки триває збір доказів", – зазначила вона.

Реклама:

Фото: ERR

Сіім Палу, керівник відділу зв'язків з громадськістю Північного рятувального центру, розповів, що о 04:45 ночі до центру порятунку надійшло повідомлення про те, що в будівлі на півночі Таллінна спрацювала автоматична пожежна сигналізація. На виклик виїхали рятувальники Центральної міської служби порятунку.

"На місці події всередині будівлі було видно вогонь і працювали спринклери. Рятувальники вибили двері і виявили пожежу в ресторані на другому поверсі. Пожежа охопила лише частину ресторану, але дим поширювався в готель на другому поверсі", – сказав він.

Пожежу вдалося ліквідувати.

Фото: ERR

7 січня у центрі прийому шукачів притулку в нідерландському Ейндговені ненадовго спалахнула пожежа, поліція заарештувала чоловіка за підозрою в підпалі.

29 січня у Молдові оголосили офіційні звинувачення пʼятьом людям, які планували влаштували підпал біля Центральної виборчої комісії під час президентських виборів 2024 року.