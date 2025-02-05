Сотні сирійців відкликали клопотання про притулок на Кіпрі після падіння Асада

Сотні сирійців, які шукали притулку на Кіпрі після початку громадянської війни понад десять років тому, відкликали свої заяви про надання притулку за кілька тижнів після падіння Башара Асада.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Починаючи з 9 грудня, ми відкликаємо в середньому 40 прохань про притулок від сирійців на день", – сказав Ніколас Іоаннідес, міністр міграції Кіпру.

За його словами, з 9 грудня 2024 року по 31 січня 2025 року 1 367 сирійців висловили намір повернутися до Сирії, причому 944 з них відкликали свої заяви про надання притулку. Ще 423 відмовилися від статусу біженця або додаткового захисту, а 755 покинули Кіпр, сказав Іоаннідес.

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Кіпр – найсхідніша держава Європейського Союзу і найближча до Близького Сходу, розташована у східному Середземномор'ї приблизно за 160 км на захід від берегів Лівану і Сирії.

Тисячі сирійців втекли на острів за останні роки, переважно морем, що змусило владу призупинити розгляд заяв про надання притулку.

Однак за останні два роки кількість шукачів притулку зменшилася, частково завдяки закриттю лазівки через підтримувану Туреччиною сепаратистську державу на півночі Кіпру, якою раніше користувалися мігранти з країн Африки на південь від Сахари.

За офіційними даними, з 2022 по 2024 рік кількість заявок на отримання притулку скоротилася на 69%.

В уряді Нідерландів наприкінці січня заявили, що 20 громадян Сирії вже добровільно повернулись додому у зв’язку з падінням режиму Башара аль-Асада, а зацікавлених повернутися вже більше сотні.

Нагадаємо, після раптового падіння режиму Башара аль-Асада у Сирії на початку грудня 2024 року низка країн Європи зупинили розгляд нових заявок на отримання притулку від громадян Сирії та заговорили про можливість повернення біженців додому. Нідерланди призупинили розгляд заявок на шість місяців.