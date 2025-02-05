Сотни сирийцев отозвали ходатайства об убежище на Кипре после падения Асада

Сотни сирийцев, которые искали убежища на Кипре после начала гражданской войны более десяти лет назад, отозвали свои заявления о предоставлении убежища через несколько недель после падения Башара Асада.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Начиная с 9 декабря, мы отзываем в среднем 40 просьб об убежище от сирийцев в день", – сказал Николас Иоаннидес, министр миграции Кипра.

По его словам, с 9 декабря 2024 года по 31 января 2025 года 1 367 сирийцев выразили намерение вернуться в Сирию, причем 944 из них отозвали свои заявления о предоставлении убежища. Еще 423 отказались от статуса беженца или дополнительной защиты, а 755 покинули Кипр, сказал Иоаннидес.

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Кипр – самое восточное государство Европейского Союза и ближайшее к Ближнему Востоку, расположенное в восточном Средиземноморье примерно в 160 км к западу от берегов Ливана и Сирии.

Тысячи сирийцев бежали на остров за последние годы, преимущественно по морю, что заставило власти приостановить рассмотрение заявлений о предоставлении убежища.

Однако за последние два года количество искателей убежища уменьшилось, частично благодаря закрытию лазейки через поддерживаемое Турцией сепаратистское государство на севере Кипра, которой ранее пользовались мигранты из стран Африки к югу от Сахары.

По официальным данным, с 2022 по 2024 год количество заявок на получение убежища сократилось на 69%.

В правительстве Нидерландов в конце января заявили, что 20 граждан Сирии уже добровольно вернулись домой в связи с падением режима Башара аль-Асада, а заинтересованных вернуться уже более сотни.

Напомним, после внезапного падения режима Башара аль-Асада в Сирии в начале декабря 2024 года ряд стран Европы остановили рассмотрение новых заявок на получение убежища от граждан Сирии и заговорили о возможности возвращения беженцев домой. Нидерланды приостановили рассмотрение заявок на шесть месяцев.