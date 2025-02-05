У Молдові зробили крок до налагодження масштабнішої переробки вторсировини

Уряд Молдови зробив крок до налагодження більш масової переробки вторсировини, ухваливши рішення про те, що відходи з металів та скла після належного процесу переробки перестають вважатися відходами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

На засіданні 5 лютого уряд Молдови ухвалив постанову про "припинення статусу відходів", згідно з якою після належного процесу переробки мідь, залізо, сталь, алюміній, склобій та компост будуть вважатися цінною сировиною.

На практиці це означає, що переробні підприємства можуть запросити такий статус для вторсировини, яку переробляють, і зможуть продавати перероблену сировину за вищою ціною.

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Рішення щодо надання статусу буде ухвалювати Агентство з охорони довкілля.

Цей крок має посприяти більшій рентабельності переробки вторсировини та зменшенню кількості відходів, що потрапляють на полігони.

Нагадаємо, у 2024 році в ЄС почали діяти жорсткіші правила щодо експорту відходів, спрямовані на те, щоб вони не потрапляли на звалища у третіх країнах.

Також у ЄС погоджують законопроєкт для скорочення кількості пластикового сміття.