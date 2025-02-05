В Молдове сделали шаг к налаживанию более масштабной переработки вторсырья

Правительство Молдовы сделало шаг к налаживанию более массовой переработки вторсырья, приняв решение о том, что отходы из металлов и стекла после надлежащего процесса переработки перестают считаться отходами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

На заседании 5 февраля правительство Молдовы приняло постановление о "прекращении статуса отходов", согласно которому после надлежащего процесса переработки медь, железо, сталь, алюминий, стеклобой и компост будут считаться ценным сырьем.

На практике это означает, что перерабатывающие предприятия могут запросить такой статус для вторсырья, которое перерабатывают, и смогут продавать переработанное сырье по более высокой цене.

Реклама:

Решение о предоставлении статуса будет принимать Агентство по охране окружающей среды.

Этот шаг должен поспособствовать большей рентабельности переработки вторсырья и уменьшению количества отходов, попадающих на полигоны.

Напомним, в 2024 году в ЕС начали действовать жесткие правила по экспорту отходов, направленные на то, чтобы они не попадали на свалки в третьих странах.

Также в ЕС согласовывают законопроект для сокращения количества пластикового мусора.